Record de ore de filmare pe străzile Parisului

Cineaști din toată lumea au filmat anul trecut în Paris un număr total de ore echivalent cu peste 7.500 de zile, peste recordul de 7.000 de zile de filmare atins în 2021, au anunţat autorităţile din capitala Franţei, transmite AFP. În 2019, înainte de pandemie, numărul de ore de producție cinematografică însuma circa 5.000 de zile. În total, 102 filme şi 68 de seriale de televiziune au fost realizate în Paris, în 2022, filmele fiind mai puține decât cele 110 turnate în anul precedent, dar serialele depășindu-le pe cele 64 din 2021.

Au fost turnate producţii franceze, precum „Life for Real” de Dany Boon, „Bonnard, Pierre et Marthe” în regia lui Martin Provost, dar filmul care va fi ultimul pentru Woody Allen - „Wasp 22”. Platformele de streaming precum Netflix au turnat la rândul lor seriale la Paris, printre acestea numărându-se serii precum „Emily in Paris” sau „Lupin”.

Potrivit autorităţilor din capitala Franţei, industria cinematografică aduce orașului câteva milioane de euro, iar un departament special se ocupă de solicitările pentru filmări. În acelaşi timp, există preocuparea ca producțiile să fie mai prietenoase cu mediul, prin limitarea numărului de autovehicule sau de generatoare utilizate.