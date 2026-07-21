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Record de pasageri pe aeroporturile bucureștene

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Data: 23 Iulie 2026

Cele două aeroporturi ale Capitalei au înregistrat un număr record de 8,46 milioane de pasageri în primele şase luni ale anului (+5,08% față de aceeaşi perioadă din 2025), a anunţat Compania Naţională Aero­porturi Bucureşti, scrie Agerpres. Aeroportul Henri Coandă a depăşit 7,7 milioane de pasageri, dar recordul absolut îl deţine Aeroportul Băneasa, care a ajuns la 745.674 pasageri, cu 50.956 mai mulţi decât pasagerii înregistraţi aici pe tot anul 2025. În primul semestru au fost 68.367 de aterizări şi decolări (+3,37% față de ianuarie-iunie 2025). (C.Z.)

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