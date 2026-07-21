Sistemul de licenţiere, monitorizare şi finanţare a îngrijirii vârstnicilor şi a persoanelor cu dizabilităţi are nevoie de reformă, susțin două organizații ale furnizorilor de aceste servicii. Înăsprirea,
Record de pasageri pe aeroporturile bucureștene
Cele două aeroporturi ale Capitalei au înregistrat un număr record de 8,46 milioane de pasageri în primele şase luni ale anului (+5,08% față de aceeaşi perioadă din 2025), a anunţat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti, scrie Agerpres. Aeroportul Henri Coandă a depăşit 7,7 milioane de pasageri, dar recordul absolut îl deţine Aeroportul Băneasa, care a ajuns la 745.674 pasageri, cu 50.956 mai mulţi decât pasagerii înregistraţi aici pe tot anul 2025. În primul semestru au fost 68.367 de aterizări şi decolări (+3,37% față de ianuarie-iunie 2025). (C.Z.)