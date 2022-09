Regatul Unit: Reduceri de taxe fără precedent în ultimii 50 de ani

Guvernul britanic a prezentat cel mai radical pachet de reduceri de taxe, prevăzut a se aplica din aprilie 2023 atât la angajaţi, cât şi la companii, cu scopul de a relansa creşterea economică a țării, transmite Reuters. „Planul nostru este să extindem partea de ofertă a economiei prin reduceri de taxe şi reforme”, a declarat ministrul de finanţe, Kwasi Kwarteng, în Parlament.

Printre măsurile anunţate se numără reducerea cotei superioare pentru impozitul pe venit, de la 45% până la 40%. Astfel, din luna aprilie 2023, cei 629.000 de contribuabili cu venituri de peste 150.000 de lire sterline pe an nu vor mai plăti impozit 45%, ci 40%, care se aplică acum celor cu câştiguri între 50.271 și 150.000 de lire sterline. În paralel, cota de bază pentru impozitul pe venit va fi redusă la 19%. De asemenea, taxa de timbru la achiziţionarea unei locuinţe va fi redusă.

Mai mult, străinii care fac cumpărături vor fi scutiți de la plata TVA. „Marea Britanie primeşte milioane de turişti în fiecare an şi vreau ca străzile, aeroporturile şi centrele noastre comerciale să resimtă beneficiile economice. De aceea, am decis să introducem shoppingul fără TVA pentru vizitatorii din străinătate”, a anunţat Kwarteng.

Tot acest pachet de măsuri, ale căror costuri sunt estimate la 45 de miliarde de lire sterline pe an, este cea mai mare reducere de taxe adoptată după 1972, potrivit Institute for Fiscal Studies. „A trecut o jumătate de secol de când am văzut reduceri de taxe de asemenea amploare”, a subliniat directorul institutului, Paul Johnson.