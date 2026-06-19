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Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Reglementare pentru  „Livrator de hrană”

Reglementare pentru  „Livrator de hrană”

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Data: 24 Iunie 2026

Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor este implicată în demersurile instituţionale care vizează introducerea ocupaţiei de „Livrator de hrană” în Clasificarea Ocupaţiilor din România, recunoaștere pe care o consideră necesară. „Spre deosebire de ocupaţia de «Curier», ocupaţia de «Livrator de hrană» are ca obiect principal transportul şi livrarea produselor alimentare, inclusiv a celor perisabile, activitate care implică respectarea unor cerinţe specifice”, arată autoritatea. (C.Z.)

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