Autoritățile elene au prezentat oficial rezultatele celei mai recente etape a amplului program de restaurare a Partenonului, considerat unul dintre cele mai importante simboluri ale civilizației grecești și ale
Reglementare pentru „Livrator de hrană”
Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor este implicată în demersurile instituţionale care vizează introducerea ocupaţiei de „Livrator de hrană” în Clasificarea Ocupaţiilor din România, recunoaștere pe care o consideră necesară. „Spre deosebire de ocupaţia de «Curier», ocupaţia de «Livrator de hrană» are ca obiect principal transportul şi livrarea produselor alimentare, inclusiv a celor perisabile, activitate care implică respectarea unor cerinţe specifice”, arată autoritatea. (C.Z.)