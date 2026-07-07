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Reguli încălcate de turiști în hoteluri

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 09 Iulie 2026

Aproape patru din zece hotelieri se confruntă cu camere lăsate într-o stare care necesită curăţenie suplimentară, iar o treime raportează cazarea mai multor persoane decât cele declarate în rezervare, relevă un sondaj realizat de platforma Travelminit în rândul hotelierilor, scrie Agerpres. Peste o treime din hotelieri spun că regula privind orele de check-in şi check-out este încălcată cel mai des, urmată de nerespectarea interdicţiei de a fuma, semnalată de un sfert dintre respondenţi. (C.Z.)

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