Ministerul Sănătăţii a elaborat şi a transmis în circuitul guvernamental de avizare un memorandum pentru deblocarea a 7.621 de posturi vacante din unităţile sanitare publice. „Este un demers necesar pentru
Reguli încălcate de turiști în hoteluri
Aproape patru din zece hotelieri se confruntă cu camere lăsate într-o stare care necesită curăţenie suplimentară, iar o treime raportează cazarea mai multor persoane decât cele declarate în rezervare, relevă un sondaj realizat de platforma Travelminit în rândul hotelierilor, scrie Agerpres. Peste o treime din hotelieri spun că regula privind orele de check-in şi check-out este încălcată cel mai des, urmată de nerespectarea interdicţiei de a fuma, semnalată de un sfert dintre respondenţi. (C.Z.)