Repartizare transparentă a dosarelor în instanțe

Data: 14 Iulie 2026

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a adoptat joia trecută proiectul privind transparentizarea gesti­onării cauzelor în funcţie de capacitatea de procesare a instanţelor, respectiv un mecanism de repartizare a dosarelor în instanţe, pe baza unor principii şi reguli.

Judecătorul Alin Ene, membru al CSM, a explicat, vineri, că procedura privind gestionarea activităţii instanţelor în funcție de capacitatea lor de procesare, așa-numita „normare”, și, implicit, noul mecanism de repartizare a dosarelor vor avea ca rezultat „mai multă transparenţă”. „De acum înainte, fiecare cetăţean va putea vedea cât de încărcată este instanţa la care îşi introduce procesul, câte dosare sunt înaintea lui şi în ce ordine vor fi repartizate”, a scris Alin Ene pe pagina sa de Face­book, potrivit Agerpres. Judecătorul transmite că termenul stabilit pentru intrarea în vigoare a noilor reguli este 15 septembrie.

Magistratul a precizat ce schimbări aduce decizia CSM: o capacitate obiectivă de procesare - fiecare instanţă va avea stabilit clar câte dosare poate prelua pe zi, în funcţie de numărul de judecători; fără „cozi” opace - dacă într-o zi se înregistrează mai multe dosare decât poate prelua instanţa, cele nepreluate vor fi înscrise într-un registru special şi vor fi repartizate în ordine cronologică; registru public - fiecare cetăţean va putea vedea câte dosare sunt înaintea lui şi îşi va putea face o idee despre momentul în care cauza sa va ajunge la un judecător; predictibilitate înainte de proces - orice persoană va putea verifica gradul de încărcare a instanţei înainte de a introduce o acţiune; echitate verificabilă - ordinea va fi strict cronologică. (C.Z.)