ROBOR îşi continuă creşterea

Data: 09 Aug, 2022

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a urcat luni la 8,14% pe an, de la 8,12% pe an în şedinţa precedentă, informează Banca Naţională a României. Un nivel mai mare a fost înregistrat pe 1 februarie 2010, respectiv 8,15%. Şi indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a crescut la 8,25% pe an, de la 8,23% pe an vineri. (O. N.)