ROBOR se menţine la 8%

Data: 03 Aug, 2022

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a coborât uşor ieri la 8% pe an, de la 8,01% pe an cât s-a înregistrat luni, informează Banca Naţională a României. Indicele la 6 luni, utilizat în calculul dobânzilor la creditele ipotecare în lei cu dobândă variabilă, a stagnat la 8,13% pe an, iar ROBOR la 12 luni a ajuns la 8,23% pe an. Indicele de referinţă pentru creditele consumatorilor (IRCC), reglementat de OUG 19/2019, este de 2,65% pe an, în urcare faţă de cel publicat în urmă cu trei luni, de 1,86%. (O. N.)