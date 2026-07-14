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România are peste  6.700 de judecători

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Data: 21 Iulie 2026

Uniunea Europeană avea, în 2024, o medie de 15,7 judecători la 100.000 de locuitori, în scădere de la 17,7 în 2014, arată Eurostat. Cei mai mulți judecători la suta de mii de locuitori sunt în Croaţia (43,3), Slovenia (40,2), Luxemburg (36), Bulgaria (35,4) şi România (35,3 judecători). Cei mai puțini erau în Irlanda (3,6 la suta de mii), Austria (4,3), Spania (6,2), Cehia (6,7) şi Italia (7,9). În România, numărul de judecători la suta de mii de locuitori a crescut de la 22,67, în 2015, până la 35,31 în 2024, când erau în total 6.732 de judecători. (C.Z.)

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