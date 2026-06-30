România cere NATO consolidarea apărării la Marea Neagră

Data: 07 Iulie 2026

Astăzi și mâine se desfășoară la Ankara - Turcia reuniunea liderilor statelor membre ale Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord, la care țara noastră este reprezentată de o dele­gație condusă de președintele Nicușor Dan. La summit, România va readuce în atenţia aliaţilor situaţia complicată din regiunea Mării Negre şi consecinţele pe care agresiunea rusă le are asupra României.

Țara noastră va solicita NATO să continue să trateze cu maximă atenţie ameninţările de la Marea Neagră, „prin asigurarea unei posturi de descurajare şi apărare puternice şi a unei prezenţe militare corespunzătoare în zonă şi pe teritoriul României”, s-a decis în şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării din 29 iunie, a transmis Administrația Prezidențială.

Pentru România, se menţionează în comunicat, mizele reuniunii sunt clare şi ţin inclusiv de reconfirmarea şi consolidarea profilului ţării noastre de aliat de încredere al NATO care contribuie semnificativ la securitatea euroatlantică. „Din această perspectivă, summitul reprezintă un prilej pentru a prezenta progresele României în îndeplinirea angajamentelor financiare asumate la Haga, precum şi în domeniul industriei de apărare, inclusiv prin valorificarea adecvată a iniţiativelor pentru industria de apărare, derulate atât la nivel NATO, cât şi UE, precum şi eforturile noastre în sprijinul Ucrainei, al Republicii Moldova şi al securităţii în zona Mării Negre”, a punctat Administraţia Prezidenţială. În cadrul întâlnirii, preşedintele României „va atrage atenţia asupra consecinţelor pe care acţiunile Rusiei le au la nivel regional, inclusiv asupra României, cu accent, în acest context, pe necesitatea consolidării apărării aeriene şi maritime”.

Programul summitului cuprinde, pe lângă reuniunea la cel mai înalt nivel a Consiliului Nord-Atlantic, şi o serie de evenimente conexe, cum este Forumul NATO pentru Industria de Securitate şi Apărare (NATO Security and Defence Industry Forum - NSDIF). La forum, eveniment dedicat cooperării dintre aliaţi pentru dezvoltarea capacităţilor industriale de apărare, România este reprezentată de oficiali ai MApN, ai Ministerului Economiei şi ai companiilor din industria naţională de apărare. De asemenea, ministrul interimar al apărării, Radu Miruţă, care face parte din delegația României împreună cu şeful Statului Major al Apărării, va participa la reuniunea miniştrilor de resort din statele aliate cu partenerii din regiunea Indo-Pacific (Australia, Japonia, Noua Zeelandă şi Republica Coreea). De asemenea, în marja participării la summit, preşedintele Nicuşor Dan va avea o serie de întâlniri bilaterale.

Acesta este al doilea summit organizat în Turcia, după cel din 2004, când România a participat pentru prima dată în calitate de aliat. (C.Z.)