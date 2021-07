Românii au nevoie de salariul pe 7 ani pentru un apartament

Data: 21 Iul, 2021

Cu toate că apartamentele, în România, sunt socotite scumpe raportat la veniturile medii, un studiu al pieței imobiliare din 2020 din 24 de țări situează țara noastră pe locul 4 în topul celor mai mici preţuri ale apartamentelor noi.

Astfel, raportul Deloitte Property Index, preluat de Agerpres, arată că Austria are, în 2020, cele mai scumpe locuinţe, cu un preţ mediu de 4.457 de euro/mp, urmată de Franţa, cu 4.421 de euro/mp. La polul opus, cele mai mici preţuri pentru locuinţele noi se află în Bulgaria (578 de euro/mp), urmată de Bosnia-Herţegovina (881 de euro/mp). România se află în acest clasament pe poziţia a patra, cu un preţ mediu de 1.322 de euro/mp.

Dintre cele 61 de oraşe analizate în raport, Paris este orașul cu cele mai scumpe locuinţe noi, cu un preţ mediu de 12.917 euro/mp pentru un apartament, urmat de Tel Aviv (10.332 euro/mp), München (8.700 de euro/mp) şi Londra (7.916 euro/mp). În listă sunt trei oraşe românești: Cluj-Napoca (1.800 de euro/mp), Bucureşti (1.440 de euro/mp) şi Timişoara (1.270 de euro/mp).

Realizatorii studiului au calculat şi numărul de salarii medii brute anuale de care este nevoie pentru un apartament nou standard (70 mp). Astfel, un român are nevoie de şapte salarii anuale pentru o astfel de achiziţie, ceea ce reprezintă un nivel mediu de accesibilitate.

Cel mai greu accesibile locuinţe sunt în Serbia, unde este nevoie de salariile medii brute din 15,2 ani pentru un apartament, la polul opus fiind Portugalia, Belgia şi Irlanda (3,1 salarii medii anuale).

În schimb, în România sunt cele mai scumpe credite ipotecare, cu o dobândă medie de 5,3% pe an, Portugalia având cele mai mici dobânzi (în jurul a 1% pe an). (C. Z.)