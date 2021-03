Românii, îndemnați să lase vinerea mașina acasă

Data: 12 Mar, 2021

Ministerul Mediului a lansat o campanie care își propune să-i încurajeze pe cetățeni să își lase mașina acasă o zi pe săptămână și să folosească transportul public în comun, bicicleta sau orice mijloc de deplasare nepoluant. Inițiativa „Vinerea Verde - Stop! Azi, maşina stă pe loc!” ar trebui să ducă la reducerea poluării în marile oraşe care se datorează, în proporție de 60%, traficului.

Inspirat de orașele din vestul Europei și Statele Unite, ministrul mediului, apelor şi pădurilor, Tanczos Barna, a lansat în urmă cu două zile campania „Vinerea Verde - Stop! Azi, maşina stă pe loc!”, o iniţiativă care îşi doreşte să impulsioneze folosirea mijloacelor de transport nepoluante, pentru un mediu curat, peste tot în ţară.

„Încet-încet trebuie să ajungem la o gândire prin care ne revendicăm străzile, trotuarele şi să începem să gândim altfel, să ne comportăm diferit faţă de practicile de până acum. Vom avea mai multe măsuri pe care le vom implementa în următorii ani pentru a eficientiza această iniţiativă . (...) Pe mine mă inspiră oraşele din vestul Europei. Am văzut ce înseamnă mersul cu trenul în Belgia, în Olanda, în Franţa. Am văzut ce înseamnă mersul pe jos în oraşele mari, inclusiv în Statele Unite, unde lumea vine în adidaşi la muncă şi îşi schimbă pantofii la birou. (…) Din păcate, noi suntem un pic în urmă din acest punct de vedere şi tocmai de aceea am lansat această iniţiativă, ca un prim pas pentru a schimba ceva”, a subliniat Tanczos Barna.

Prin intermediul campaniei se va introduce un set de măsuri pentru stimularea cetăţenilor de a renunța la autoturismul personal pentru deplasarea la serviciu şi a folosi mai mult transportul public, bicicletele, trotinetele electrice.

„Am ales ziua de vineri pentru că este de foarte multe ori zi scurtă, este oricum casual şi există deja acest obicei de a nu mai veni cu cravată, de a nu mai veni la «patru ace» şi atunci pentru toată lumea poate să fie o alternativă mai lejeră deplasarea cu alte mijloace de transport”, a mai spus ministrul.

Pentru a se asigura de succesul campaniei, Ministerul Mediului va propune primăriilor să ofere gratuitate pe mijloacele de transport în ziua de vineri.

Ministrul Tanczos Barna a subliniat că din ce în ce mai mult se constată o presiune asupra mediului înconjurător, „presiune exercitată prin amprenta de carbon pe care o lăsăm cu toţii în urma noastră, în activitatea zilnică”. Totodată, a subliniat că își dorește ca unul din patru angajaţi din instituţiile publice să aleagă, în fiecare zi de vineri, „altceva decât deplasarea cu maşina”.

„În proporţie de peste 60%, poluarea aerului din marile oraşe se datorează traficului. Nici Bucureştiul şi nici celelalte oraşe mari din ţară nu fac excepţie din acest punct de vedere”, a adăugat ministrul mediului. (C. Z.)