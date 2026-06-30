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S-a dat startul sezonului estival pe Domeniul Schiabil Transalpina

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Un articol de: Cristina Zamfirescu - 02 Iulie 2026

Iubitorii muntelui sunt aşteptaţi şi pe timpul verii la Domeniul Schiabil Transalpina de la Voineasa, care dă startul sezonului estival în weekendul 3-5 iulie 2026. Domeniul va fi deschis în fiecare sfârşit de săptămână până în septembrie, perioadă în care turiştii vor putea să se plimbe cu cele două telegondole şi să exploreze zona pe traseele turistice amenajate până la cota 2.000.

„Avem şi trasee de trekking, de biciclete. Sunt trasee marcate prin GPS, trasee foarte frumoase pe unele dintre drumurile strategice din zonă, care au fost adaptate şi se pot folosi foarte bine ca trasee de biciclete, mountain bike în special”, a precizat administratorul pârtiei, Adrian Iepure, potrivit Agerpres. Reprezentanţii domeniului, care promit și alte atracții în zonă, se așteaptă la 8.000-9.000 de vizitatori în următoarele două luni. „Vom avea deschis apres-ski-ul din zona staţiei intermediare şi vom încerca într-un fel sau altul să organizăm anumite evenimente, în zilele de sămbătă cu precădere”, a adăugat acesta.

Domeniul Schiabil Transalpina este situat la Obârşia Lotrului, în apropierea lacului Vidra şi la 34 de kilometri de staţiunea Voineasa. 

 

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