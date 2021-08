Sănătatea va primi cei mai mulţi bani la rectificare

Data: 17 Aug, 2021

Ministerul Finanţelor Publice a publicat proiectul de ordonanţă privind rectificarea bugetară, care per total este una pozitivă. Proiectul este în dezbatere publică, însă premierul Florin Cîţu a afirmat că acesta nu va fi aprobat în Guvern dacă nu va avea susţinerea întregii coaliţii de guvernare.

Rectificarea bugetară va fi una pozitivă, după cum a anunţat premierul, însă există „câteva lucruri” peste care nu va putea trece, între care cel mai important este „menţinerea deficitului sub 7,16% din PIB”.

Potrivit proiectului de ordonanţă, consultat de Agerpres, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei vor primi cele mai mari sume la rectificarea bugetară.

Astfel, pentru Ministerul Sănătăţii se propune o suplimentare a creditelor bugetare cu 3,721 miliarde de lei, din care 1,91 miliarde de lei pentru achiziţia de vaccinuri anti-COVID-19 (500 milioane de lei), implementarea măsurilor de stimulare a vaccinării anti-COVID-19 (50 milioane de lei), medicamente, derularea programelor naţionale de sănătate, cheltuieli de personal şi 1,811 miliarde de lei transferuri pentru echilibrarea bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.

La Ministerul Finanţelor - Acţiuni Generale, este prevăzută o creştere cu 3,002 miliarde de lei, din care 15 milioane de lei subvenţii, 800 milioane de lei la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 600 milioane de lei Contribuţia României la bugetul UE, iar 600 milioane de lei transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat.

În cazul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei se propune o majorare a creditelor bugetare cu 2,244 miliarde de lei, iar la Ministerul Educaţiei este prevăzut un plus de 964,4 milioane de lei. Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene are prevăzută o sumă de 760,72 milioane de lei, Ministerul Energiei va primi în plus 650,59 milioane de lei, iar pentru Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii se propune o suplimentare de 625,7 milioane de lei.

Fonduri suplimentare vor mai primi Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Ministerul Finanţelor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului - plus 40,65 milioane de lei, per sold, Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Justiţiei, Ministerul Culturii, serviciile de informaţii şi Academia Română.

Pe de altă parte, Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale va avea un minus de 2,781 miliarde de lei per sold. Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2021 pentru finanţarea cheltuielilor bugetelor locale se majorează cu suma de 1,633 miliarde de lei. (O. N.)