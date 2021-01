Șapte dintre troițele Junilor Braşovului vor fi refăcute în acest an

Data: 15 Ian, 2021

La propunerea Junilor Brașovului, municipalitatea va reface sau restaura, în acest an, șapte troițe și cruci, monumente istorice importante pentru orașul de sub Tâmpa, care au nevoie urgentă de intervenție. În evidențele Primăriei Brașov există 17 troițe și cruci, aflate pe domeniul public. Altele sunt construite pe proprietăți private, iar municipalitatea nu poate interveni.

Reprezentanții Junilor Brașovului, cete tradiționale de călăreți din Șcheii Brașovului, atestate documentar din anul 1728, au solicitat autorităților locale refacerea unor troițe și cruci, monumente istorice reprezentative pentru istoria locului. „Pentru Junii Brașovului și această frumoasă tradiție a bra­șovenilor, troițele și locurile în care noi ne desfășurăm acti­vitățile sunt foarte importante și de aceea am solicitat muni­cipalității reabilitarea troițelor și amenajarea locurilor. Într-o primă fază am propus 17 troițe, iar ca importanță maximă sunt șapte. (…) Aceste troițe sunt îngrijite în mod tra­dițional de grupurile de juni, însă nu putem face mai mult decât ne permite legea”, a declarat, potrivit site-ului Primăriei Brașov, Constantin Chicuș, secretarul Uniunii Junilor din Șcheii Brașovului și Brașovul Vechi.

După o serie de întâlniri cu Junii, primarul Brașovului, Allen Coliban, a anunțat că municipalitatea va restaura, în acest an, şapte troiţe şi cruci din cele 17 aflate pe domeniul public. În timp, toate vor intra într-un proces de reabilitare, ocazie cu care va fi reglementată și situația lor juridică. „Sunt 17 troițe despre care am discutat, parte dintre ele cu probleme juridice, de intabulare. Urmează să facem aceste intabulări, să ne asigurăm că tot ce înseamnă cadru juridic este îndeplinit, și în acest an intenționăm să renovăm șapte dintre aceste troițe: Crucea de la Știm (cea de pe strada Curcanilor, despre care au fost foarte multe reacții și în mediul on-line), crucea Căpitanului Ilie Birț, din Piața Unirii, Crucea Dreptății, Crucea de la Va­riște, Crucea de la Șargu, Crucea Mușicoiului și Crucea Junilor Albiori. Sunt monumente istorice și elemente importante din tradiția și din spiritul Șcheilor Brașo­vului”, a declarat primarul Allen Coliban, citat de Agerpres.

În 2016, 36 de troiţe din cartierul Şchei au fost introduse pe harta turistică a Brașovului printr-un proiect iniţiat de Agenţia Metropolitană Braşov, cu sprijinul Consiliului judeţean şi al Primăriei. „Aceste troiţe sunt mărturii ale tradiţiei ortodoxe a Braşovului”, declara în momentul lansării proiectului, pentru Agerpres, istoricul Alexandru Stănescu, autorul albumului „Troiţe şi cruci din Şcheii Braşovului”. Crucile şi troiţele au diverse înscrisuri despre anul construcţiei şi numele celor care le-au con­-s­truit.

(Cristina Zamfirescu)