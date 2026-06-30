Sărăcia afectează un sfert dintre copiii și tinerii României

Data: 01 Iulie 2026

Anul trecut, în România trăiau 3,46 milioane de persoane în sărăcie relativă, adică în gospodării al căror venit disponibil era sub 2.036 lei/lună de persoană, arată Institutul Naţional de Statistică (INS). Sărăcia afectează 25,8% dintre tinerii de 18-24 ani şi 23,6 dintre minori. Dintre românii cu venituri mici, 3,16 milioane erau în stare de deprivare materială şi socială severă, ceea ce înseamnă că nu puteau să-și acopere necesități cum sunt încălzirea locuinței sau consumul regulat de carne.

Numărul persoanelor sărace, de 3,46 milioane în 2025, a fost mai mic cu 3,5% faţă de anul anterior. Sărăcia relativă afectează 18,4% din totalul populației, cu 0,6% sub nivelul din 2024, arată datele publicate de INS. Femeile sunt mai afectate decât bărbaţii (18,7% faţă de 18%). Pe vârste, incidențele cele mai mari s-au întâlnit la tinerii de 18-24 ani (25,8%) şi la minori (23,6%). INS relevă că, în 2025, valoarea pragului de sărăcie relativă a fost de 24.435 lei/an/persoană sau 2.036 lei/lună/persoană. În UE, acest prag este fixat de regulă la 60% din venitul median al populației.

„Transferurile sociale joacă un rol important în scăderea ratei sărăciei. Dacă în 2025 nu s-ar fi plătit pensiile şi celelalte transferuri sociale, 44,2% dintre persoane s-ar fi situat sub pragul sărăciei relative; (...) situaţia s-ar fi înrăutăţit în cazul vârstnicilor (de 65 de ani şi peste) care, într-o proporţie de 87,9%, ar fi fost în stare de sărăcie relativă”, precizează INS, potrivit Agerpres.

În privința sărăciei severe, aceasta a afectat anul trecut 3,16 milioane de persoane (55,9% femei și 44,1% bărbați), iar rata de deprivare materială şi socială severă a fost de 16,8% (-0,4% față de 2024). Incidenţe ridicate au fost la minori până la 18 ani (21,1%) şi la vârstnici de peste 65 de ani (19,2%).

Un alt indicator privind vulnerabilitatea socială este numărul persoanelor din gospodării cu intensitate foarte redusă a muncii (în care adulții sub 65 de ani și-au folosit mai puţin de 20% din potenţialul de muncă), care a fost anul trecut de 785.000, în creștere la 5,6%, de la 4,3% anul trecut.

În ceea ce priveşte riscul de ­sărăcie sau excluziune socială (AROPE), care se referă la persoanele aflate cel puțin într-una din situațiile de mai sus: fie în risc de sărăcie relativă, fie în sărăcie severă, fie într-o gospodărie cu intensitate foarte redusă a muncii, acesta corespunde unui procent de 27,4% din populație (29,1% dintre femei şi 25,6% dintre bărbaţi), adică 5,2 milioane de persoane (-0,5% față de 2024). Indicatorul AROPE a fost, în 2025, cel mai mare la tinerii de 18-24 ani (34,2%), dar şi la minori (32,4%).

În profil regional, cea mai mare rată a riscului de sărăcie sau excluziune socială s-a înregistrat în regiunea Sud-Est (38%), urmată îndeaproape de Sud-Vest Oltenia (36%), iar cea mai mică rată în Bucureşti-Ilfov (13,6%), mai notează INS. (C.Z.)