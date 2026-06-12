Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Scădere a tarifelor la distribuția gazelor

Scădere a tarifelor la distribuția gazelor

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 18 Iunie 2026

Comitetul de Reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, în şedinţa de marţi, pachetul de tarife reglementate pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, aplicabile începând cu 1 iulie 2026, pentru cei 27 de operatori de distribuţie licenţiaţi la nivel naţional. Conform ANRE, tariful mediu ponderat scade de la 58,47 la 54,32 lei/MWh, o reducere de 7,1%. Astfel, pentru majoritatea consumatorilor, componenta de distribuţie din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. (C.Z.)

vezi toate ›Alte articole din Actualitate socială
TOP 6 Actualitate socială