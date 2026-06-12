Traseul Via Transilvanica a fost declarat oficial traseu pedestru de interes naţional, printr-un ordin semnat, la 12 iunie 2026, de ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului, Ir
Scădere a tarifelor la distribuția gazelor
Comitetul de Reglementare al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat, în şedinţa de marţi, pachetul de tarife reglementate pentru serviciul de distribuţie a gazelor naturale, aplicabile începând cu 1 iulie 2026, pentru cei 27 de operatori de distribuţie licenţiaţi la nivel naţional. Conform ANRE, tariful mediu ponderat scade de la 58,47 la 54,32 lei/MWh, o reducere de 7,1%. Astfel, pentru majoritatea consumatorilor, componenta de distribuţie din factura de gaze va fi mai mică în a doua jumătate a anului. (C.Z.)