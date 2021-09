Scădere masivă a studenților UE din universitățile britanice

Data: 08 Sep, 2021

Brexitul se simte acut pe culoarele universităţilor din Regatul Unit în acest început de septembrie, cu o scădere masivă a numărului de înscrieri din rândul studenţilor proveniţi din ţări ale Uniunii Europene care înseamnă pierderi financiare pentru prestigioasele instituţii academice britanice, scrie agenţia dpa, preluată de Agerpres.

Potrivit cifrelor furnizate de Serviciul de Admitere în Universităţi şi Colegii, numărul total de studenţi din UE înscrişi la universităţile britanice în anul universitar 2021-2022 este de 11.700, faţă de 27.750 înscrişi anul trecut.

Dacă, în urmă cu un an, era în continuare foarte simplu pentru cetățenii UE să studieze în Marea Britanie, datorită acordului de tranziţie care garanta păstrarea temporară a vechilor reglementări, după încheierea perioadei de tranziţie, începând cu 1 ianuarie 2021, condi­țiile pentru studiile în universi­tățile britanice s-au schimbat.

Schimbarea cea mai importantă este că studenţii din UE nu mai au același statut cu studenții britanici, fiind socotiți acum studenţi internaţionali. Astfel, dacă cetăţenii UE plăteau în trecut aceleaşi taxe ca studenţii britanici, respectiv maximum 9.250 de lire sterline pe an (aproape 11.000 de euro), începând din acest an universitar, studenţii UE sunt nevoiţi să plătească mai mult, în funcție de universitate. În plus, împrumutul guvernamental nu mai este disponibil, iar accesul la burse este scăzut.

„Când Marea Britanie făcea încă parte din UE, funcţiona principiul egalităţii. Toată lumea trebuia să plătească aceleaşi taxe de şcolarizare. Acum lucrurile s-au schimbat”, rezumă situaţia Ulrich Hoppe, şeful Camerei de Industrie şi Comerţ Germano-Britanică din Londra. (C. Z.)