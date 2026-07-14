Schimbare tensionată de guvern la Kiev

Data: 20 Iulie 2026

Parlamentul de la Kiev a aprobat joia trecută noul executiv condus de premierul Serhii Koreţki, numit după demisia guvernului Iulia Sviridenko. Votul parlamentului priveşte toate posturile din guvern, cu excepţia miniştrilor apărării şi de externe, care sunt numiți direct de președintele Volodimir Zelenski. Numirea lui Serhii Koreţki, al treilea şef al guvernului de la începutul invaziei ruse în 2022, marchează o schimbare de direcţie: într-o perioadă dominată de război, Ucraina a ales un premier tehnocrat, nu un politician de carieră. În vârstă de 48 de ani, Koreţki, fost director al gigantului energetic de stat Naftogaz, nu a mai ocupat funcţii guvernamentale şi nu este afiliat nici unui partid politic.

Învestirea noului guvern a fost marcată de critici și proteste în capitală și în marile orașe, după ce Zelenski a profitat de remanierea cabinetului, motivată prin nevoia de a consolida relaţiile Ucrainei cu partenerii internaţionali, pentru a-l înlătura și pe popularul ministru al apărării Mihailo Fedorov, intrat în conflict cu comandantul-şef al armatei, generalul Oleksandr Sîrski. Sute de ucraineni au ieşit în stradă în sprijinul lui Fedorov, 35 de ani, considerat un reformator, orientat spre includerea dronelor pe front pentru a salva vieţile soldaţilor, şi un adversar al corupţiei.

Joi, într-o conferință de presă, ministrul demisionar a criticat stilul autoritar al generalului Sîrski și respingerea unor reforme, precum cea care ar permite utilizarea pe scară largă a dronelor sau cea a sistemului de mobilizare. Tot joi, Volodimir Zelenski l-a numit ministru interimar al apărării pe Evgheni Khmara, venit din Serviciul de Securitate al Ucrainei - SBU. (C.Z.)