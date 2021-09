Se va scumpi apa îmbuteliată

Data: 21 Sep, 2021

Producătorii de apă de izvor vor majora cu 20% preţurile apei îmbuteliate, fiind nevoiţi să transfere către clienţii finali o parte din costurile suplimentare provocate de mai multe creşteri de preţuri, menţionează un comunicat al Asociaţiei Producătorilor din Industria Apei. Producătorii de apă îmbuteliată plătesc în acest an facturi la energia electrică cu 90% mai mari faţă de 2020, preţul combustibililor s-a majorat cu aproximativ 20% şi, în plus, a crescut cu a­proape 50% preţul ambalajelor (PET-uri, carton, folie), argumentează asociaţia. (C. Z.)