Sectorul IT produce 4% din PIB

Data: 06 Apr, 2021

Sectorul IT din România înregistra, în 2019, aproximativ 3,9% din produsul intern brut, în timp ce scutirea de impozit pentru salariaţi reprezenta în jur de 2,6% din totalul veniturilor bugetare din impozitul pe venit şi 0,4% din veniturile bugetare totale, reiese dintr-un studiu al Fundaţiei Friedrich Ebert România. În ceea ce priveşte productivitatea din IT, în anul 2019, media anuală în 20 de firme analizate este de 182.000 lei/salariat, majoritatea firmelor încadrându-se între 177.000 - 220.000 lei/salariat, „comparabilă cu cea a salariaţilor de la fabricile de automobile Dacia şi Ford”, arată datele citate. (C. Z.)