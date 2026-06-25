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Ședință CSAT

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Data: 30 Iunie 2026

La Palatul Cotroceni a avut loc ieri şedinţa Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT), convocată de preşedintele Nicuşor Dan, potrivit Administraţiei Prezidenţiale. S-a discutat despre obiectivele țării noastre la Summitul NATO de la Ankara şi forţele şi mijloacele Armatei ce pot fi puse la dispoziţie pentru misiuni în afara teritoriului național în 2027.

Au fost analizate implicaţiile pentru serviciile de navigaţie aeriană şi securitatea spaţiului aerian ale suspendării certificatului ROMATSA de furnizor de servicii de navigaţie aeriană. (C.Z.)

 

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