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Sentimentul de comunitate în București

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Actualitate socială
Data: 11 Iunie 2026

Capitala nu are o identitate și o viziune comună şi nu inspiră sentimentul de comunitate, arată studiul „Made of Bucharest. Cum văd bucureştenii Bucureştiul?” realizat de Unlock Research la comanda Fundaţiei Comunitare Bucureşti, potrivit Primăriei Sectorului 1. Mulţi bucureşteni spun că se simt legaţi de Capitală, dar au un sentiment de comunitate mai degrabă la nivelul cartierului, nu al orașului ca întreg. Pentru a crește atașamentul față de comunitate, respondenții consideră că ar fi nevoie de investiţii în spații publice. (C.Z.)

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