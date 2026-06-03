Un procent de 66% dintre şoferi declară că se simt în siguranţă în trafic, cea mai ridicată valoare înregistrată până în prezent şi cu 9% mai mult comparativ cu 2022, potrivit unui studiu realizat de Cult
Sentimentul de comunitate în București
Capitala nu are o identitate și o viziune comună şi nu inspiră sentimentul de comunitate, arată studiul „Made of Bucharest. Cum văd bucureştenii Bucureştiul?” realizat de Unlock Research la comanda Fundaţiei Comunitare Bucureşti, potrivit Primăriei Sectorului 1. Mulţi bucureşteni spun că se simt legaţi de Capitală, dar au un sentiment de comunitate mai degrabă la nivelul cartierului, nu al orașului ca întreg. Pentru a crește atașamentul față de comunitate, respondenții consideră că ar fi nevoie de investiţii în spații publice. (C.Z.)