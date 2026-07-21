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Sesiune extraordinară a Parlamentului

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Data: 23 Iulie 2026

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a convocat ieri Biroul permanent şi Comitetul liderilor, în vederea declanşării procedurii de organizare a sesiunii extraordinare în perioada 27-31 iulie. În paralel, și preşedintele Camerei Deputaţilor, Sorin Grindeanu, a solicitat în Biroul permanent, convocat ieri, o sesiune extraordinară începând din 27 iulie. În cadrul sesiunii extraordinare vor fi dezbătute şi votate proiectele legislative necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin PNRR. (C.Z.)

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