Situație dificilă în agricultură

Data: 22 Feb 2023

Războiul din Ucraina a avut o influenţă negativă asupra agriculturii româneşti, cu implicaţii care încă nu pot fi cuantificate, iar fermierii se află în prezent într-o situaţie delicată, respectiv „cu magaziile pline şi cu conturile goale”, susţine ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale, Petre Daea.

Agricultorii „n-au putut să-şi valorifice cerealele, în mare parte din cauza situaţiei din Ucraina. Nu au putut să-şi valorifice producţia nici la extern, pe culoarele tradiţionale de comerţ, şi nici la intern, întrucât consumatorii de cereale din România, având alternativa de a cumpăra la preţuri mai mici cerealele din Ucraina, evident s-au îndreptat spre această ofertă, ceea ce a tulburat profund piaţa cerealelor şi a plantelor oleaginoase”, a explicat ministrul, într-o declaraţie pentru Agerpres.

Daea susţine că, din analizele pe care le deţine, țara noastră a devenit un importator net dintr-un exportator net de cereale şi plante oleaginoase, o situaţie cu totul nefa­vo­ra­bilă fermierilor români.

În acest context, ministrul român al agricul­turii și omologii săi din Bulgaria, Cehia, Ungaria, Polonia şi Slovacia au solicitat în Consiliul de Miniştri de la Bruxelles din luna ia­nuarie un „sprijin imediat”, în aşa fel încât activitatea din agricultură să poată continua.

„În urma acestei intervenţii pe care am făcut-o în Consiliul de Miniştri, prin cuvântul comisarului, am fost asiguraţi că se va veni cu forme de sprijin pentru ţările care au fost afectate în mod deosebit, iar România este cea mai afectată dintre toate ţările care se află în proximitatea conflictului”, a explicat Daea, estimând că o decizie ar putea fi luată luna viitoare. (C. Z.)