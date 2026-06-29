Solidaritate cu Venezuela

Data: 29 Iunie 2026

Țări și organizații din întreaga lume oferă ajutor Venezuelei, victimă a două cutremure care au provocat sute de morţi şi mii de răniţi, informează AFP. Au fost mobilizate echipe de salvatori, personal medical, au fost trimise materiale de urgență, fonduri bănești. Două seisme, cu magnitudini de 7,2 şi de 7,5, s-au produs miercurea trecută, la 39 de secunde unul de altul, la 170 km de Caracas. Potrivit USGS, cutremurul de 7,5 a fost cel mai puternic care a lovit Venezuela după 1900, ţară aflată în criză economică și cu peste 30 de milioane de locuitori. (C.Z.)