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Ziarul Lumina Societate Actualitate socială SpaceX: Cea mai mare listare la bursă din istorie

SpaceX: Cea mai mare listare la bursă din istorie

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Data: 15 Iunie 2026

Compania aerospaţială americană SpaceX, condusă de Elon Musk, a demarat vineri cea mai mare listare la bursă din istorie, transmite EFE. Oferta publică inițială (IPO - Initial public offering) a SpaceX a fost de 555,5 milioane de acţiuni, tranzacţionate pe Nasdaq sub simbolul SPCX. Dintre acestea, 55,55 milioane, circa 10%, au fost rezervate investitorilor individuali europeni din Germania, Spania, Franţa, Ţările de Jos, Danemarca, Suedia şi Norvegia, care au putut participa la IPO între 5 și 11 iunie. 

SpaceX a stabilit prețul acțiunii la 135 de dolari, ceea ce înseamnă că vânzarea celor 555,5 milioane de acțiuni îi va aduce o sumă record de 75 de miliarde de dolari, pe care intenţionează să îi utilizeze pentru extinderea infrastructurii de calcul bazată pe inteligenţă artificială, dezvoltarea sistemului de lansare Starship şi a constelaţiei de sateliţi Starlink. De asemenea, după lansarea IPO-ului, capitalizarea de piaţă a SpaceX atinge 1.770 miliarde de dolari, ceea ce o plasează în primele zece companii din lume listate la bursă. Chiar dacă IPO-ul de la SpaceX este printre cele mai ambiţioase din istorie, prospectul de emisiune avertizează investitorii să fie pregătiţi pentru o volatilitate ridicată şi posibilitatea de a pierde integral sau parţial capitalul investit, având în vedere natura experimentală a unor tehnologii. 

În pofida intrării pe bursă, Musk va menţine controlul asupra SpaceX cu 84% din drepturile de vot. Acest lucru se datorează faptului că acţiunile oferite spre vânzare (clasa A) conferă un vot/acţiune, în timp ce acţiunile clasa B deţinute de Musk au 10 voturi/acţiune şi dreptul de a numi majoritatea membrilor consiliului de administraţie. (C.Z.)

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