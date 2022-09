Sprijin financiar pentru cuplurile care vor să aibă copii

Data: 09 Sep, 2022

Guvernul a aprobat un program de sprijin pentru femeile care doresc să apeleze la un tratament in vitro pentru a putea avea copii. Statul va deconta suma de 15.000 de lei necesară acoperirii costului acestei proceduri medicale. Până la sfârșitul acestui an, vor fi finanțate circa 2.500 de tratamente, iar ținta este de 10.000 de proceduri decontate anual, potrivit ministrului familiei.

Programul se adresează cuplurilor sau femeilor singure care suferă de infertilitate și sunt în imposibilitatea de a-şi plăti tratamentele destul de costisitoare de fertilizare in vitro.

Vârsta femeilor care pot să acceseze programul de fertilizare in vitro a fost extinsă până la 45 de ani, iar suma prevăzută, de aproape 3.000 de euro, acoperă întreaga procedură, a anunţat, după şedinţa de Guvern de miercuri în care s-a aprobat acest sprijin, ministrul familiei, tineretului şi egalităţii de șanse, Gabriela Firea.

Potrivit ministrului, a fost necesar ca autoritățile statului să vină cu această măsură deoarece, în ultimii ani, natalitatea a scăzut vertiginos, iar unu din cinci cupluri este infertil. Anul trecut s-au născut în România mai puţin de 180.000 de copii, iar în primele 6 luni ale acestui an natalitatea a fost și mai mică decât anul trecut. „Am extins vârsta femeilor care pot să acceseze acest program până la 45 de ani. Am extins-o şi în sensul vârstei minime, adică 20 de ani, şi vârstei maximale - 45 de ani. Suma este acoperitoare pentru întreaga procedură de fertilizare in vitro, atât tratamentul, achiziţia acestuia, de asemenea, embriotransferul, dar şi monitorizarea ulterioară a acestei proceduri, însemnând 15.000 de lei, la cursul zilei aproape 3.000 de euro”, a precizat Gabriela Firea, potrivit Agerpres.

Programul permite efectuarea a trei proceduri pe an, faţă de o singură procedură până acum, iar obiectivul acestuia este de a avea cel puţin 10.000 de decontări anual, până la finele acestui an, ţinta fiind de 2.500 de proceduri decontate. „Am făcut aşa un calcul rapid. Dacă până acum se decontau într-un judeţ 8-10 proceduri, pe sumă mai mică şi cu alte criterii, după noul program adoptat astăzi (miercuri, n.r.), se vor deconta cam 230-250 de proceduri pe fiecare judeţ. Este un prim pas. Eu mi-aş dori să avem chiar peste 300-400 de proceduri, deoarece experienţa ne-a arătat că la un judeţ au fost depuse în general peste 300 de cereri”, a mai spus Firea.

Ministrul familiei a precizat că nu se pun condiţii în ceea ce priveşte clinicile, în program putând să se înscrie atât pacientele care fac tratamentul într-un spital de stat, cât și cele care apelează la clinici private. Nu sunt impuse condiţii nici în ceea ce priveşte căsătoria: „cuplurile pot fi căsătorite sau nu”, iar în program se pot înscrie şi femei singure. (C. Z.)