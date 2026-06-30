Sprijin pentru Mangalița

Data: 03 Iulie 2026

Ministerul Agriculturii a lansat în dezbatere proiectul de Hotărâre de Guvern ce prevede instituirea unui ajutor de minimis pentru susţinerea crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în 2026.

Se are în vedere un sprijin de 2.300 lei/scroafă/ an cu condiţia comercializării a minimum 4 pui/ an/scroafă, la o greutate de minimum 8 kg/cap. (C.Z.)