Culturile legumicole, în special cele de tomate, suferă din cauza temperaturilor caniculare, iar udările de două ori pe zi nu par a mai fi suficiente, potrivit reprezentantului unei asociații a legumicultorilor din
Sprijin pentru Mangalița
Ministerul Agriculturii a lansat în dezbatere proiectul de Hotărâre de Guvern ce prevede instituirea unui ajutor de minimis pentru susţinerea crescătorilor de porci de reproducţie din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în 2026.
Se are în vedere un sprijin de 2.300 lei/scroafă/ an cu condiţia comercializării a minimum 4 pui/ an/scroafă, la o greutate de minimum 8 kg/cap. (C.Z.)