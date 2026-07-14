Taxă turistică majorată la Viena

După ce a înregistrat un număr-record de vizitatori - între 2005 şi 2025, numărul de înnoptări a crescut de la 8,8 milioane la 20,1 milioane -, capitala Austriei dublează taxa turistică pentru a creşte contribuţiile vizitatorilor la finanţarea sa, dar hotelierii se tem că această decizie va afecta turismul, transmite AFP. De la 1 iulie 2026, taxa turistică în Viena a crescut de la 3,2% din prețul net al cazării la 30 iunie 2026, până la 5%, urmând să crească până la 8% de la 1 iulie 2027. Va fi a doua cea mai mare taxă turistică din Europa, după Amsterdam (12,5% din prețul cazării), susţine Martin Stanits, purtător de cuvânt al Asociaţiei hotelierilor austrieci, care subliniază că unităţile hoteliere se confruntă deja cu o presiune fiscală puternică şi cu costuri crescânde pentru energie, salarii şi alimente. Aceeaşi părere este împărtăşită şi de preşedintele Asociaţiei agenţiilor de turism, Gregor Kadanka, care consideră că destinaţiile concurente câştigă teren, în timp ce Viena, din ce în ce mai scumpă în comparaţie cu alte capitale din Europa Centrală, „îşi pierde atractivitatea”. În Praga şi Budapesta, vizitatorii plătesc aproximativ doi euro pe noapte şi, respectiv, 4% din preţul cazării.