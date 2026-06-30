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Taxe pentru coletele din afara UE

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Data: 01 Iulie 2026

Consumatorii români plătesc, începând de astăzi, 1 iulie, preţuri mai mari la produsele comandate prin intermediul platformelor online din afara UE, deoarece coletelor de valoare redusă, sub 150 de euro, li se aplică o taxă vamală de 3 euro pentru fiecare articol din colet și o taxă logistică de 25 de lei/colet, arată o analiză Deloitte România. Spre deosebire de taxa logistică, adoptată de România şi Italia, taxa vamală a fost decisă la nivel european. (C.Z.)

 

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