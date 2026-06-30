Anul trecut, în România trăiau 3,46 milioane de persoane în sărăcie relativă, adică în gospodării al căror venit disponibil era sub 2.036 lei/lună de persoană, arată Institutul Naţional de Statistică
Taxe pentru coletele din afara UE
Consumatorii români plătesc, începând de astăzi, 1 iulie, preţuri mai mari la produsele comandate prin intermediul platformelor online din afara UE, deoarece coletelor de valoare redusă, sub 150 de euro, li se aplică o taxă vamală de 3 euro pentru fiecare articol din colet și o taxă logistică de 25 de lei/colet, arată o analiză Deloitte România. Spre deosebire de taxa logistică, adoptată de România şi Italia, taxa vamală a fost decisă la nivel european. (C.Z.)