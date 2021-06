Tineri fermieri din diasporă întorși acasă

Data: 25 Iun, 2021

Patru tineri bihoreni din diasporă au semnat, în această săptămână, la sediul Oficiului Judeţean pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (OJFIR) Bihor, contractele de finanţare pentru afacerile lor agricole care le dau posibilitatea să se întoarcă acasă.

„La OJFIR Bihor, s-au semnat primele patru contracte din cele zece de la nivel naţional. Trei proiecte au valori de câte 40.000 de euro, iar unul de 50.000 de euro. Ce este demn de remarcat este că toţi cei trei bărbaţi au studii superioare, au lucrat în agricultură în ultimii cinci ani şi au vârsta de 28 de ani, ceea ce rezultă că imediat după terminarea facultăţii au fost nevoiţi să plece în străinătate pentru a-şi rezolva nevoile financiare. Iar al patrulea beneficiar este o femeie, un om deosebit din perspectiva sacrificiului pe care l-a făcut, ca la doi ani după ce s-au născut copiii să plece în străinătate, cu soţul ei, pentru a le asigura un trai mai bun”, a declarat, pentru Agerpres, directorul OJFIR Bihor, Cristian Buzlea.

Cei patru beneficiari ai Submăsurii 6.1 sunt din localităţile Popeşti, Borod, Beznea şi Bratca și vor primi, în zilele următoare, o primă tranşă din bani.

Unul dintre ei este absolvent de Silvicultură, are o exploataţie pe zmeură şi mur, cu procesare în fermă pentru gemuri şi siropuri. Un alt tânăr, absolvent de Teologie, are un teren de 12 ha, pentru legume, din care patru pe fasole, având deja contracte de livrare a producţiei. Al treilea, economist, vrea să cultive legume în solarii, iar tânăra din Beznea are trei hectare, pe care vrea să producă legume în spaţiu deschis.

Potrivit lui Buzlea, în etapa a treia, națională, a selecției au intrat zece tineri, din care patru din judeţul Bihor. (C. Z.)