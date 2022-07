Tinerii din țările sărace, șanse mai mici la angajare

Aproape trei sferturi dintre tinerii cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani din 92 de țări nu reușesc să dobândească competențele necesare angajării, potrivit unui raport publicat de Comisia pentru educație și UNICEF în pragul Zilei Mondiale a Competențelor Tinerilor. Datele raportului „Recovering learning: Are children and youth on track in skills development?” (Recuperarea școlară: copiii și tinerii își dezvoltă competențele în mod corespunzător?) relevă faptul că tinerii cu venituri mici au cele mai reduse șanse de a deține com­petențele amintite.

„Pentru a oferi tinerilor cele mai mari șanse de a reuși și de a recupera carențele școlare generate de pandemie, trebuie să îi sprijinim într-un mod holistic. (...) Acesta este motivul pentru care Comisia pentru educație, UNICEF și partenerii săi încearcă să elimine principalele lipsuri în materie de date, inclusiv prin lansarea Contorului mondial al competențelor care contribuie la urmărirea progreselor și la creș­terea gradului de conștientizare a competențelor dobândite de tinerii din întreaga lume, astfel încât să putem lua măsuri urgente pentru a ajuta această generație să prospere pe viitor”, a declarat Liesbet Steer, director executiv al Comisiei pentru educație în cadrul UNICEF.

Datele referitoare la România din Contorul mondial al compe­tențelor arată că 1.038.197 (48,2%) din 2.152.418 tineri cu vârsta între 15 și 24 de ani nu au com­petențe de nivelul învățământului secundar. De asemenea, 791.945 de tineri între 15 și 24 de ani - sau 36,8% din totalul acestora - nu au com­petențe digitale, se arată în același raport, potrivit unui comunicat transmis de UNICEF România.