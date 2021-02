Ţinutul Buzăului, în evaluare pentru a deveni Geoparc UNESCO

Data: 04 Feb, 2021

Ţinutul Buzăului, cunoscut pentru vulcanii noroioși și focurile vii, ar putea deveni Geoparc UNESCO, dosarul cu cele 18 comune care constituie ținutul fiind trimis la Paris, pentru a fi evaluat de specialişti. Geoparcul din zona Buzăului s-ar alătura astfel Geoparcului UNESCO Ţara Haţegului, care este de 15 ani parte a Programului Internaţional pentru Geoştiinţe şi Geoparcuri, alături de alte 160 de situri din 44 de ţări.

Procesul de aplicare pentru obţinerea statutului de Geoparc Global a fost inițiat de Asociaţia Ţinutul Buzăului care, la sfârşitul anului 2020, a transmis către UNESCO dosarul de evaluare. Potrivit asociației, aplicaţia a constat în prezentarea teritoriului, a patrimoniului cultural, a valorilor geologice semnificative pentru istoria planetei şi a modu­lui în care aceste valori sunt puse în slujba comunităţilor locale. În final, doi specialişti internaţionali din ţări diferite vor petrece trei zile în Ţinutul Buzăului şi vor evalua teritoriul, descoperind locurile, oamenii şi valorile locale, verificând îndeplinirea a 101 de criterii. Pentru a obţine statutul de Geoparc UNESCO, Ţinutul Buzăului trebuie să bifeze 99 dintre aceste criterii.

„Vulcanii noroioşi, domurile de sare, focurile vii, trovanţii de la Ulmet, aşezările rupestre şi chihlimbarul roşu de la Colţi - renumitele locuri ale Ţinutului Buzăului, au «ajuns» pe birourile celor de la UNESCO şi urmează să fie evaluate, în cursul acestui an, prin prisma diversităţii geologice şi culturale a zonei. (…) Odată cu acordarea acestui titlu din partea UNESCO, Buzău Land va fi considerat un «Parc al Pământului», unde patrimoniul natural şi cultural va fi folosit pentru a sprijini comunităţile din zonă”, a declarat directorul executiv al Asociaţiei Ţinutului Buzăului şi coordonatorul acestei iniţiative de certificare internaţională, Răzvan-Gabriel Popa, citat de Agerpres.

Statutul de Geoparc Global UNESCO atestă teritoriul respectiv ca fiind „o zonă în care se depun eforturi considerabile pentru dezvoltarea educaţională, economică şi socio-culturală a comunităţilor, dezvoltare care are loc în consens cu protejarea şi dezvoltarea mediului înconjurător, principalii piloni ai acestui proces fiind mediul, economia şi societatea”. Odată obţinut acest titlu, el va trebui menţinut. La fiecare patru ani, teritoriul va fi reevaluat şi revalidat de către doi specialişti internaţionali, pentru a se verifica progresul în dezvoltarea comunităţilor.

O altă zonă care aspiră la statutul de geoparc UNESCO este acea parte din judeţul Vâlcea cunoscută sub denumirea de „Oltenia de sub munte”, demersurile în acest scop fiind inițiate în 2019 de o asociaţie pentru protecţia mediului din comuna Costeşti, Vâlcea. Singurul Geoparc UNESCO din România este Ţara Haţegului, reţeaua actuală de geoparcuri UNESCO cuprinzând 161 de astfel de zone din 44 de state. (C. Z.)