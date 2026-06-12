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Tot mai mulți adolescenți își caută un loc de muncă

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Data: 16 Iunie 2026

Numărul adolescenților care își doresc să se angajeze este în creștere în România, arată o analiză a aplicărilor înregistrate de o platformă de recrutare online. Astfel, de la începutul anului, circa 50.000 de tineri cu vârste de 16 şi 17 ani au aplicat pentru un loc de muncă, cu 25% mai mulţi faţă de aceeaşi perioadă din 2025, potrivit analizei eJobs, preluate de Agerpres. Din cele aproximativ 50.000 de aplicări, circa 27.800 au venit de la tineri de 17 ani şi 22.200 de la cei care au vârsta minimă legală pentru a munci, respectiv 16 ani.

Este „o schimbare de comportament fără precedent pe piaţa muncii - scade semnificativ vârsta primei angajări şi creşte numărul tinerilor care vor să înceapă să lucreze cât mai devreme. Pe de o parte, îşi doresc să nu mai depindă financiar de părinţi, pe de altă parte au înţeles că experienţa acumulată timpuriu le va fi utilă pe termen lung”, a afirmat Roxana Drăghici, reprezentanta eJobs, potrivit Agerpres. 

Adolescenții sunt atrași de sectorul de retail, urmat de turism şi industria alimentară, „două domenii care au fost întotdeauna deschise să angajeze inclusiv candidaţi foarte tineri, în special în vârfurile de sezon”, iar circa 59% dintre aplicări merg către pozițiile full-time, aproximativ 36% către poziţiile part-time şi mai puţin de 5% către joburile sezoniere. Codul Muncii reglementează strict programul de lucru pentru minorii de 16-17 ani la cel mult 6 ore/zi şi 30 de ore/săptămână, doar în intervalul 6:00-20:00 şi fără ore suplimentare.

Potrivit Salario, comparatorul salarial al eJobs, salariile la care se pot aştepta aceşti candidaţi variază între 2.600 şi 3.500 de lei net pe lună, în cazul joburilor full-time. (C.Z.)

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