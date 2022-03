Tot mai mulți fermieri se orientează spre cultura alunului

Data: 31 Mar, 2022

Dacă acum şapte-opt ani cultura alunului în România era aproape inexistentă, în ultimii ani, mai ales datorită fondurilor europene, s-au înfiinţat foarte multe plantaţii. Potrivit unui fermier din Alba, în țara noastră, cel mai bine se acomodează soiurile italiene de aluni, deoarece profilul solului şi clima se aseamănă cu cele din Italia.

Profitabil și nepretențios, în sensul că are nevoie de puține lucrări și tratamente, alu­nul începe să fie o cultură preferată de tot mai mulţi fermieri, iar unul din județele în care numărul plantațiilor este în creștere este Alba.

Pentru familia lui Daniel Crăiţa, cultivarea alunului a fost inițial un hobby, dar care în câțiva ani a devenit afacere. Daniel, inspirat de fratele său care se ocupă de aluni în Italia, a pus bazele unei mici plantaţii în Ciuguzel, comuna Lopadea Nouă, nu departe de Aiud, iar acum este specialistul la care apelează cei care doresc să înfiinţeze astfel de culturi.

„În 2013, am plantat primele patru hectare. În timp am tot mărit suprafaţa şi acum avem 12 hectare plantate cu aluni. Investiţia am făcut-o prin fonduri proprii, undeva peste 4.000 de euro la hectar”, a declarat, pentru Agerpres, fermierul.

Cei care doresc să intre pe această nișă sunt tot mai numeroşi, în toate regiunile ţării.

„Până în două hectare este un hobby. Între două şi cinci hectare deja este un business de familie, o afacere de familie care îţi permite să te întreţii. O familie de patru persoane, de prin anul şapte, opt de plantaţie, poate să aibă un venit pe cap de membru undeva la 1.000 de euro pe lună, dacă are cam cinci hectare”, a explicat Crăiţa.

El spune că în România sunt condiții prielnice pentru creșterea alunilor, singurul dezavantaj fiind că plantele încep să rodească la doi-trei ani de la plantare.

„Condiţiile pedoclimatice permit în majoritatea teritoriului ţării să se producă alune de calitate şi la parametri normali, pornind din Tulcea, Constanţa, unde sunt plantaţii de peste 200 de hectare, până la Satu Mare. (...) Este o cultură robustă, care valorifică foarte bine terenurile care nu sunt pretabile pentru alte culturi”, a precizat Crăiţa.

Alunele în coajă se vând, în medie, cu 2,7 euro/kilogram. Anul acesta, cererea a fost mare, iar prețul a ajuns la 3,7-4 euro/kilogram.

Fermierul a subliniat că, din punctul de vedere al valorificării, nu sunt şi nu vor fi probleme.

„La momentul acesta, nefiind încă pe rod toate plantaţiile înfiinţate, producţia noastră şi a altora nu acoperă cerinţa de piaţă a României. Când vor intra şi celelalte pe producţie, va exista un interes major de colectare, unul dintre cei mai mari procesatori de alune din lume, din Italia, are intenţii serioase în acest sens, în România”, a conchis Daniel Crăiţa. (C. Z.)