Un procent de 66% dintre şoferi declară că se simt în siguranţă în trafic, cea mai ridicată valoare înregistrată până în prezent şi cu 9% mai mult comparativ cu 2022, potrivit unui studiu realizat de Cult
Transfăgărășanul ar putea fi redeschis
Traficul pe DN7C - Transfăgărăşan, sectorul între Piscu Negru şi Bâlea Cascadă, ar putea fi reluat mâine, 12 iunie, dacă verificările care au loc astăzi vor arăta că starea carosabilului și condițiile meteo permit redeschiderea circulației rutiere, a anunţat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, pe Facebook. Circulaţia va fi permisă între orele 7:00 şi 21:00. Transfăgărăşanul a fost închis traficului în 20 octombrie 2025, din cauza avalanşelor şi a stratului de zăpadă. (C.Z.)