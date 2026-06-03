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Transfăgărășanul ar putea fi redeschis

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Data: 11 Iunie 2026

Traficul pe DN7C - Transfăgărăşan, sectorul între Piscu Negru şi Bâlea Cascadă, ar putea fi reluat mâine, 12 iunie, dacă verificările care au loc astăzi vor arăta că starea carosabilului și condițiile meteo permit redeschiderea circu­lației rutiere, a anunţat directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol, pe Facebook. Circulaţia va fi permisă între orele 7:00 şi 21:00. Transfăgărăşanul a fost închis traficului în 20 octombrie 2025, din cauza avalanşelor şi a stratului de zăpadă. (C.Z.)

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