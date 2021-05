Data: 27 Mai, 2021

Campania „Schimbă PET-ul cu biletul”, o iniţiativă prin care turiștii sau locuitorii din Constanţa pot circula cu autobuzul plătind cu de­şeuri, continuă şi în luna iunie, a anunțat Act for Tomorrow. Pentru a obține un bilet de autobuz cu două călătorii, cei interesați trebuie să aducă 5 PET-uri sau doze de aluminiu, în fiecare vineri, la punctele de colectare din staţiile: Far; Gară CFR; Poarta 2 Port - Tribunal; Cap de linie Tomis Nord (Cireşica); City Park Mall. (C. Z.)