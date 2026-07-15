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Traseu nou de drumeție în Oltenia de sub Munte

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Un articol de: Cristina Zamfirescu - 15 Iulie 2026

Turiştii care vor ajunge în Oltenia de sub Munte au la dispoziţie un nou traseu pentru drumeţii, între comuna Vaideeni şi satul Urşani din oraşul Horezu, bucurându-se astfel de natură, dar şi de poveşti despre transhumanţă şi alte obiceiuri vechi ale ciobanilor din această parte pitorească a judeţului Vâlcea. 

De-a lungul celor peste cinci kilometri, cât măsoară traseul, care se parcurg în circa două ore, sunt amplasate panouri informative despre obiectivele turistice, între care vechea bisericuţă din Urşani - considerată de către unii istorici de artă ca fiind „Voroneţul Olteniei” şi unde este înhumat fostul premier al României, liberalul I.G. Duca. Sunt „16 panouri informative, fiecare spunând o poveste despre transhumanţă, despre pădure, despre biodiversitate, despre livezi, despre cositul fânului, schimbarea peisajului, geologie”, spune, citat de Agerpres, Florin Stoican, preşedintele Asociaţiei Kogayon, care se ocupă de administrarea Olteniei de sub Munte, zonă aspirantă la statutul de geoparc UNESCO.

Geoparcul Oltenia de sub Munte se întinde pe circa 635 kmp şi cuprinde localităţile Vaideeni, Horezu, Costeşti, Bărbăteşti, Stoeneşti şi Băile Olăneşti, incluzând şi Parcul Naţional Buila-Vânturariţa, cel mai mic parc naţional din țară. 
 

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