UE: Se reiau negocierile de aderare cu Ucraina

Data: 08 Iunie 2026

Uniunea Europeană a deschis calea pentru reluarea negocierilor de aderare cu Ucraina, blocate până în prezent de un veto ungar. Un oficial al preşedinţiei cipriote a Consiliului UE a afirmat că cei 27 şi-au dat acordul preliminar pentru deschiderea oficială a unui prim set de capitole de negociere cu Ucraina şi Republica Moldova, marcând astfel „o etapă importantă pe calea lor de integrare europeană”.

Ucraina, intrată în al cinci­lea an de război cu Rusia, și care a depus oficial cererea de aderare la UE acum doi ani, doreşte să intre în blocul comunitar cât mai repede posibil, scrie AFP. Republica Moldova nu era vizată de acest veto al Ungariei lui Viktor Orban, dar negocierile de aderare cu Chişinăul fuseseră cuplate cu cele deschise cu Kievul. Prin urmare, vetoul ungar blocase de facto discuţiile cu Republica Moldova.

Potrivit mai multor diplomaţi europeni citați de AFP, Ungaria, condusă acum de pro-europeanul Peter Magyar, a indicat miercuri că îşi ridică vetoul, după un „acord istoric” cu Kievul privind drepturile minorităţii maghiare care trăieşte în Ucraina, măr al discordiei de ani de zile între cele două ţări. Relansarea procesului de aderare ar putea avea loc chiar în această săptămână, cu ocazia unei reuniuni ministeriale a celor 27 la Luxemburg, conform unei surse diplomatice.

Cei 27 vor decide deschiderea unui prim grup de capitole de negocieri, un „cluster” în limbajul de la Bruxelles. Există şase în total, care acoperă toate subiectele ce trebuie finalizate pentru ca o ţară să se poată integra în Uniunea Europeană. Ambasadorii celor 27 mai trebuie, până atunci, să pună la punct câteva detalii tehnice înainte ca drumul să fie complet liber, au subliniat diplomaţii. Va fi necesar, de asemenea, ca Ungaria să confirme ridicarea vetoului său.

Cu toate acestea, drumul rămâne plin de obstacole pentru Ucraina, și implicit pentru Republica Moldova, înainte de a deveni membri cu drepturi depline ai Uniunii Europene. Mai mulți lideri ai UE se opun unei aderări imediate a acestor țări, fără parcurgerea tuturor etapelor necesare.

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a salutat joi decizia Preşedinţiei cipriote a Consiliului Uniunii Europene de a începe pregătirile pentru deschiderea primelor capitole de negociere. Potrivit Maiei Sandu, decizia reflectă unitatea şi determinarea Uniunii Europene şi confirmă faptul că Republica Moldova este pregătită pentru următoarea etapă a negocierilor de aderare.

Preşedinta a făcut aceste aprecieri în cadrul unei întrevederi cu Marta Kos, comisara europeană pentru extindere, în marja conferinţei de investiţii Moldova-Uniunea Europeană, găzduite la Chişinău, a informat Preşedinţia de la Chișinău. Un summit UE - Republica Moldova urmează să aibă loc la Bruxelles pe 22 iunie. (C.Z.)