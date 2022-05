„Un alt an dificil” pentru Turnul Eiffel 

Data: 30 Mai, 2022

În pofida revenirii turiştilor, Turnul Eiffel, una din principalele atrac­ții ale Franței, se pregăteşte pentru „un alt an dificil” în 2022, din cauza absenţei vizitatorilor asiatici, a explicat pentru AFP preşedintele societăţii care exploatează turnul, Jean-François Martins. Construit în 1887, monumentul are costuri exor­bitante cu cea de a 20-a vopsire, care vizează să îi redea culoarea originală. De la o notă de plată iniţială de 50 de milioane, costurile au urcat la 92 de milioane de euro, spune Martins, care adaugă că obiectivul este terminarea vopsirii înainte de Jocurile Olimpice din 2024. (C. Z.)