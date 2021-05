Un miliard de lei pentru microbuze școlare ecologice

Data: 25 Mai, 2021

Ministerul Mediului va demara în acest an mai multe programe cu caracter ecologic, printre care şi unul dedicat transportului şcolar. „Avem câteva programe noi pe care le pornim anul acesta. Unul dintre cele mai importante este transportul şcolar ecologic. Am alocat o sumă uriaşă, de peste un miliard de lei, pentru a contracta microbuze şcolare prietenoase cu mediul, electrice dacă se poate, dacă nu - microbuze şcolare care folosesc combustibil alternativ”, a spus ministrul mediului, Tanczos Barna. (C. Z.)