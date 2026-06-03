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Vâlcea: Apă nepotabilă în fântâni

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Data: 09 Iunie 2026

Inspectorii din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Vâlcea recomandă autorităţilor locale să verifice calitatea apei din fântânile publice după precipitaţiile din ultimele săptămâni şi să facă asanarea şi dezinfecţia celor neconforme. Recomandarea vine după ce, în urma prelevării de probe de la 20 de fântâni în 2026, s-a constatat că apa nu este bună de băut în majoritatea cazurilor. Cu excepţia a patru fântâni din Râmnicu Vâlcea, pentru care analizele nu au fost finalizate, „apa provenită de la toate fântânile publice din mediul rural a fost nepotabilă”, a precizat instituţia. (C.Z.)

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