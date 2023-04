„Vandalii climatici” din Italia vor fi puși la plată

Data: 10 Aprilie 2023

Guvernul italian intenţionează să îi oblige pe activiştii pentru climă care vandalizează monumente şi opere de artă să plătească pentru restaurarea acestora, informează agenţia de presă ANSA.

Ministrul culturii, Gennaro Sangiuliano, a făcut acest anunţ după ce mai mulţi membri ai organizaţiei Ultima Generazione (UG) au turnat o substanţă care a înnegrit apa unei fântâni legendare din Roma, Barcaccia. Este cel mai recent incident dintr-o lungă serie de acţiuni prin care UG vrea să sublinieze urgența unor măsuri de combatere a schimbărilor climatice.

„Sancţiunea va fi acordată pentru a-i face pe cei care comit astfel de fapte să achite costurile necesare pentru restaurarea lucrărilor. Costurile sunt mari, pentru că trebuie să chemi profesionişti specializaţi şi să foloseşti utilaje scumpe”, a declarat Sangiuliano.

Potrivit UG, costurile generate de protestele sale sunt insignifiante în comparaţie cu cele provocate de criza climatică. Luna trecută, UG a vandalizat cu vopsea zidurile Palazzo Vecchio, în cadrul campaniei „Let’s Not Pay For Fossil Fuels”.

Tot activiştii italieni au murdărit cu vopsea faţada Senatului din Roma, a Operei La Scala şi statuia „Vittorio Emanuelle II” din Milano, s-au lipit de geamul protector al tabloului „Primavera” de Botticelli, la Florenţa, şi de o statuie din Vatican. De asemenea, au blocat Tunelul Mont Blanc, au aruncat cu făină pe un automobil pictat de Andy Warhol şi cu supă asupra unui tablou Van Gogh expus la Roma.

UG face parte din reţeaua de grupări care militează pentru prote­jarea climei, care mai include Just Stop Oil în Regatul Unit, Stop Old Growth în Canada, Derniere Renovation în Franţa şi Declare Emergency în SUA. (C. Z.)