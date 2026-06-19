Reţelele sociale şi video au devenit mijloacele de informare cele mai utilizate, conform raportului anual al Institutului Reuters pentru Studiul Jurnalismului, citat de AFP. Anul acesta, 54% din respondenţi au
Vârsta medie a mașinilor: 16,5 ani
Țara noastră nu dispune de o taxă de înmatriculare corelată cu emisiile vehiculelor, astfel că, în fiecare an, sute de mii de maşini second-hand importate, vechi şi poluante, ajung pe drumurile publice, arată o cercetare prezentată de Asociaţia 2Celsius, potrivit Agerpres. Ca urmare, România deţine al doilea cel mai îmbătrânit parc auto din UE, cu o vârstă medie a autovehiculelor de 16,5 ani. Raportul dintre maşinile second-hand şi cele noi achiziţionate este de 3 la 1, iar aproape jumătate din cele înmatriculate în 2024 nu respectau normele Euro 4. (C.Z.)