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Ziarul Lumina Societate Actualitate socială Vârsta medie a mașinilor: 16,5 ani

Vârsta medie a mașinilor: 16,5 ani

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Data: 23 Iunie 2026

Țara noastră nu dispune de o taxă de înmatriculare corelată cu emisiile vehiculelor, astfel că, în fiecare an, sute de mii de maşini second-hand importate, vechi şi poluante, ajung pe drumurile publice, arată o cercetare prezentată de Asociaţia 2Celsius, potrivit Agerpres. Ca urmare, România deţine al doilea cel mai îmbătrânit parc auto din UE, cu o vârstă medie a autovehiculelor de 16,5 ani. Raportul dintre maşinile second-hand şi cele noi achiziţionate este de 3 la 1, iar aproape jumătate din cele înmatriculate în 2024 nu respectau normele Euro 4. (C.Z.)

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