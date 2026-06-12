Via Transilvanica, traseu de interes naţional

Traseul Via Transilvanica a fost declarat oficial traseu pedestru de interes naţional, printr-un ordin semnat, la 12 iunie 2026, de ministrul interimar al economiei, digitalizării, antreprenoriatului şi turismului, Irineu Darău.

„Cu peste 1.630 de kilometri care leagă Bucovina, Transilvania, Banatul şi Oltenia, Via Transilvanica este un proiect care aduce turiştii şi iubitorii de natură în comunităţi, susţine afacerile locale, promovează patrimoniul cultural şi natural al României şi creează oportunităţi economice în zone care au nevoie de dezvoltare”, a transmis ministrul într-o postare pe Facebook.

Recunoaşterea oficială aduce o serie de beneficii, mai spune ministrul interimar, respectiv mai multă protecţie, reguli clare pentru întreţinerea traseului, siguranţă mai mare pentru turişti şi responsabilităţi concrete pentru autorităţile locale din cele 10 judeţe pe care le traversează. De asemenea, autorităţile locale de pe traseu vor avea obligaţii privind întreţinerea şi protejarea acestuia, iar legislaţia prevede sancţiuni pentru distrugerea marcajelor, blocarea accesului sau degradarea infrastructurii.