Voucherele de vacanță pentru mediul privat, până la 6 salarii minime

Data: 02 Mar, 2022

Valoarea voucherelor de vacanţă pentru mediul privat nu este limitată la 1.450 de lei, cuantumul prevăzut pentru bugetari, ci poate ajunge până la şase salarii minime brute pe economie, adică 13.800 lei/angajat/an fiscal. Suma este deductibilă şi scutită de plata contribuţiilor sociale, a declarat, luni, la Pitești, la un forum de specialitate, ministrul antreprenoriatului şi turismului, Daniel Cadariu.

„Este bine să facem cu toţii publică această informaţie, pentru că poate fi una dintre metodele de a stimula, din punctul de vedere al agenţilor economici, stabilitatea forţei de muncă. Voucherele de vacanţă pentru mediul privat pot merge până la 6 salarii minime pe economie şi nu am renunţat la acele deduceri fiscale”, a spus Cadariu, potrivit Agerpres.

Ca urmare a introducerii voucherelor de vacanţă, turismul ar putea atrage în acest an un capital ce poate varia între 300 şi 500 de milioane de euro, a apreciat ministrul, săptămâna trecută.

Totodată, el a precizat că a emis un ordin de ministru prin care a dispus înfiinţarea Consiliului de brand turistic naţional și, împreună cu reprezentanţii administraţiilor locale şi cei ai operatorilor din turism, se lucrează la reglementarea OMD-urilor, organizaţiile de management al destinaţiilor.

Potrivit lui Cadariu, în 2019 s-au înregistrat 10,5 milioane de turişti români și 2,7 milioane de turiști străini, iar, „în anul 2020, cifrele au scăzut dramatic, până la aproximativ 5 milioane de turişti români şi 400.000 de turişti străini”.

Dar, în viziunea oficialului, turismul din România are un mare avantaj, „mai exact, avem activitate pe întreaga perioadă a anului” și va reveni, în acest an, la cifrele din 2019. (C. Z.)