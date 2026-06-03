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Zboruri coordonate pe Otopeni

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Data: 11 Iunie 2026

La Aeroportul Internaţional „Henri Coandă” Bucureşti va fi introdus la toamnă, în premieră în România, procesul de coordonare la cel mai înalt nivel (nivel 3), asigurat de cel mai mare coordonator independent din lume „Airport Coordination Limited”, a anunţat Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti. Coordonarea de nivel 3, de care beneficiază toate marile aeroporturi europene, presupune că aterizările şi decolările vor fi programate prin aprobarea de sloturi (ore fixe de aterizare şi decolare). (C.Z.)

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