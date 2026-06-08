O grădină istorică de la Castelul Windsor, situată în afara Londrei şi transformată după viziunea regelui Charles al III-lea faţă de natură, inspirată de planeta Venus, va fi deschisă vizitatorilor la
Zelenski propune o întâlnire cu Putin
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a propus joi, într-o scrisoare deschisă, o întâlnire directă omologului său rus, Vladimir Putin, sugerând un „armistiţiu complet” pe durata negocierilor la care consideră că trebuie să participe Europa şi SUA, notează AFP. „Zelenski poate veni în orice moment la Moscova”, a reacționat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit declaraţiilor citate de presa rusă, adăugând că preşedintele Putin a fost informat cu privire la scrisoarea respectivă. (C.Z.)