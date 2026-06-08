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Zelenski propune o întâlnire cu Putin

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Data: 08 Iunie 2026

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski i-a propus joi, într-o scrisoare deschisă, o întâlnire directă omologului său rus, Vladimir Putin, sugerând un „armistiţiu complet” pe durata negocierilor la care consideră că trebuie să participe Europa şi SUA, notează AFP. „Zelenski poate veni în orice moment la Moscova”, a reacționat purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, potrivit declaraţiilor citate de presa rusă, adăugând că preşedintele Putin a fost informat cu privire la scrisoarea respectivă. (C.Z.)

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