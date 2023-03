Ziua internațională a francofoniei

În fiecare an, la 20 martie, sub tutela Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei (OIF) este marcată Ziua internaţională a francofoniei. În aceeași zi, sub egida Organizației Națiunilor Unite (ONU), este celebrată Ziua limbii franceze. Ambele sărbători sunt dedicate locuitorilor din ţările francofone, dar şi celor din ţări unde limba franceză este mai puţin răspândită.

Data de 20 martie marchează semnarea, în 1970, la Niamey (Niger), a tratatului care a stipulat crearea Agenţiei de Cooperare Culturală şi Tehnică (ACCT), devenită, în 2005, OIF. „321 de milioane de francofoni, miliarde de conţinuturi culturale” este tema din 2023 a Zilei internaționale a francofoniei, gândită pentru a omagia creaţia culturală francofonă, diversitatea sa, dar și pentru a sublinia necesitatea valorizării accesului său în mediul digital.

Potrivit www.francophonie.org, termenul „francofonie” a fost introdus în 1880 de geograful Onesime Reclus, desemnând ideea unei comunităţi de vorbitori de limbă franceză răspândiţi în toată lumea. Limba franceză este a cincea cea mai vorbită limbă din lume, după chineză, engleză, spaniolă şi arabă. Conform statisticilor citate de Agerpres, există 300 de milioane de vorbitori de limbă franceză, pe cinci continente, aceasta fiind limba oficială în 32 de guverne şi în majoritatea organizaţiilor internaţionale, precum şi a patra limbă utilizată pe internet. 59% dintre vorbitorii de limbă franceză sunt de pe continental african.